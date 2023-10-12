Терапевт Жито рассказал о безопасном способе сбить высокую температуру

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Терапевт Жито рассказал о безопасном способе сбить высокую температуру
Здоровье
Источник фото: Freepik

Врач Алексей Жито рассказал, как можно сбить высокую температуру. По сведениям терапевта, кардиолога, эндокринолога, это можно сделать и без жаропонижающих таблеток.

Как утверждает врач, нужно обязательно пить как можно больше жидкости. Также желательно делать прохладные компрессы. Специалист также советует регулярно в течение дня проветривать комнату. Еще один способ, после отемпература пойдет на спад, это продолжительный сон.

Однако медик добавил, что если симптомы сохраняются, а самочувствие становится хуже, нужно выпить жаропонижающий препарат  и обратиться к врачу.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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