Терапевт Жито рассказал о безопасном способе сбить высокую температуру

Врач Алексей Жито рассказал, как можно сбить высокую температуру. По сведениям терапевта, кардиолога, эндокринолога, это можно сделать и без жаропонижающих таблеток.

Как утверждает врач, нужно обязательно пить как можно больше жидкости. Также желательно делать прохладные компрессы. Специалист также советует регулярно в течение дня проветривать комнату. Еще один способ, после отемпература пойдет на спад, это продолжительный сон.

Однако медик добавил, что если симптомы сохраняются, а самочувствие становится хуже, нужно выпить жаропонижающий препарат и обратиться к врачу.