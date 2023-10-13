Врач рассказала, какая распространенная привычка делает человека обессиленным и уставшим с самого утра

Привычка наедаться по вечерам, но кушать мало в утренние часы приводит к тому, что человек неосознанно лишает свой организм энергии. Об этом заявила врач Мэри Вальвано из BetterNowMD, пишет «Вечерний курьер».

По ее словам, человек не будет чувствовать себя обессиленным и уставшим, если будет завтракать как король, обедать как принц, а ужинать, словно нищий.

«Попробуйте есть больше в начале дня, чем в конце. Вы совсем скоро с удивлением обнаружите, что у вас появится гораздо больше энергии в течение дня», — посоветовала Вальвано.

Врач объяснила, что клетки тела по-разному усваивают одну и ту же еду в зависимости от времени суток. Употребление конкретного продукта в восемь часов утра и в шесть вечера оказывает непосредственное влияние на способность организма использовать его для получения пищи.

Плотный ужин повышает уровень сахара в крови

Плотно ужиная, многие люди нарушают естественный циркадный ритм организма и неосознанно повышают уровень сахара в крови, чем лишают себя возможности получить энергию от употребленного завтрака.