Врач объяснил, за какими анализами необходимо следить при похудении

При похудении крайне важно следить за такими анализами как уровень витаминов В12 и Д3, а также за показателями ферритина. Об этом сообщил доктор Павел Силуянов, отметив, что если данные анализы ниже нормы, то похудеть будет сложно, и, возможно, вес вообще не будет падать, пишет Вечерний курьер.

Важно контролировать показатели В12, Д3 и ферритина

По словам эксперта, если в первые три месяца процесс похудения будет идти даже при сниженных показателях В12, Д3 и ферритина, то далее процесс похудения замедлится, или вообще остановится, даже если еще больше урезать рацион, или увеличить физические нагрузки.

Важно контролировать с первых недель похудения показатели анализов на В12 и ферритин, отметил доктор Силуянов. Витамин Д3 не столько критически влияет на снижение веса, но его нехватка все же затормозит похудение.

Как получить В12, Д3 и ферритин, эксперт рекомендует узнавать у своего врача, или у дипломированных диетологов.