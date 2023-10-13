Дыхание захватывает: Ужасающие фото показывают разницу между легкими курильщиков и некурящих

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Дыхание захватывает: Ужасающие фото показывают разницу между легкими курильщиков и некурящих
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Мы все знаем, насколько вредно курение для нашего здоровья. Но для многих из нас вред, причиняемый сигаретами, остается теорией, пока мы не начнем действительно испытывать проблемы.

В сети появилось новое ужасающее видео, которое дает представление о том, как в реальном времени выглядят ваши легкие, если вы курите.

В клипе сначала показаны почерневшие, вялые легкие, подключенные к воздушному насосу. Они призваны изображать легкие заядлого курильщика, и эти органы настоящие. Когда в легкие курильщика вдувается струя воздуха, лишь небольшая их часть набухает – и происходит это медленно.

 

Напротив, здоровое розовое легкое раздувается в два раза больше. В подписи к ролику говорилось:

«Курение может вызвать различные проблемы с легкими, такие как хронический бронхит, эмфизема и снижение функции легких. Эти изменения могут привести к снижению потребления кислорода, повышенной восприимчивости к инфекциям и высокому риску рака легких».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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