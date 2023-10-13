Три вопроса, которые помогут предсказать риск рака простаты всего за 30 секунд

Рак простаты является наиболее распространенным раком у мужчин, от которого страдает примерно каждый восьмой мужчина. Но многие испытывают симптомы болезни, пока она не зайдет достаточно далеко. Чем раньше вы ее обнаружите, тем больше вероятность того, что недуг удастся вылечить.

Задайте себе три вопроса, которые помогут предсказать риск развития рака простаты. Дело в том, что некоторые факторы повышают вероятность его развития и это доказано наукой.





1. Сколько тебе лет?





По данным врачей, рак простаты в основном поражает мужчин в возрасте 50 лет и старше, и с возрастом риск увеличивается. Чаще всего у мужчин диагностируют рак простаты в возрасте от 70 до 74 лет.





2. Есть ли у вас в семейном анамнезе рак простаты?





Если у вашего отца или брата был рак простаты, это может означать, что и ваш риск выше. У человека в два с половиной раза больше шансов заболеть раком простаты, если он был у вашего отца или брата, по сравнению с мужчиной, у которого нет родственников, больных раком простаты. Но шансы еще выше, если родственник заболел, когда ему было меньше 60 лет. Также у представителя сильного пола больше шансов заболеть онкологией, если у мамы или сестры развился рак груди или яичников.





3. Вы черный или представитель смешанной расы?





Пока неясно, почему, чернокожие мужчины чаще заболевают раком простаты, чем другие мужчины. Примерно каждый четвертый чернокожий мужчина в течение жизни заболевает раком простаты. Вы также находитесь в группе риска, если у вас смешанная национальность.