Врач Гадзиян назвал вредную ошибку, которая забирает у человека 10 лет жизни

Хирург Марк Гадзиян заявил, что ожирение - «убийца номер один» для человека. Оно провоцирует много опасных заболеваний - начиная от сахарного диабета и подагры, заканчивая гипертонической болезнью и онкологией.

«В среднем ожирение забирает 10 лет жизни. Лишние 3 килограмма, сброшенные после 60, увеличивают продолжительность на один год», - говорит Гадзиян.

По заявлению врача, лишний вес еще более опасен для ребенка, поскольку ожирение в детском возрасте повышает риск ишемической болезни и других сердечно-сосудистых недугов.

Специалист добавил, что помимо фастфуда, обработанных мясных продуктов и сладкого вредит употребление консервированной продукции, ведь многие консерванты являются канцерогенными.