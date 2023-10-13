Врач Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставов

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Врач Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставов
Здоровье
Источник фото: Freepik

Врач РФ Михаил Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставы, избежав многих недугов. По словам доктора, хуже всего на кости и суставы влияет лишний вес  и неправильная обувь.

Дело в том, что каждые 5 килограммов лишнего веса у человека могут превратиться в 30 килограммов нагрузки. Еще одна причина - каблуки, которые изменяют осанку и усиливают нагрузку на позвоночник.

В качестве решения доктор предлагает два варианта. Первый – это обычная или скандинавская ходьба, а также занятия плаванием и эллипсоидом. Также поможет прием витаминов С и D. Они способны синтезировать коллаген для быстрого обновления хрящей.

Витамин С в большом количестве находится в петрушке, болгарском перце и черной смородине. Много витамина D – в печени трески.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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