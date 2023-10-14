JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца

При хронических заболеваниях почек риски внезапной остановки сердца увеличиваются в пять раз. Об этом сообщили ученые из США на страницах JAHA (Journal of the American Heart Association), пишет Газета.ру.

При остановке сердца происходит кислородное голодание органов и тканей, поскольку сердце не качает кровь по сосудам.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучили состояние здоровья 295 испанцев и латиноамериканцев, которые ранее сталкивались с остановкой сердца.

Как показало исследование, у 51% участников исследования, переживших ранее остановку сердца, были диагностированы хронические болезни почек. Помимо этого, исследователи выяснили, что алкоголизм повышает риски внезапной остановки сердца в 4,5 раза, фибрилляция предсердий – в 4 раза, перенесенный инсульт или ишемия – в 3 раза. Также увеличиваются риски внезапной остановки сердца из-за сердечной недостаточности и диабета второго типа.

Ученые планирует также изучить, какие факторы влияют на риски остановки сердца у представителей других этнических групп.