JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца

Image 16+
JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца
Здоровье
Источник фото: freepik.com

При хронических заболеваниях почек риски внезапной остановки сердца увеличиваются в пять раз. Об этом сообщили ученые из США на страницах JAHA (Journal of the American Heart Association), пишет Газета.ру.

При остановке сердца происходит кислородное голодание органов и тканей, поскольку сердце не качает кровь по сосудам.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучили состояние здоровья 295 испанцев и латиноамериканцев, которые ранее сталкивались с остановкой сердца.

Как показало исследование, у 51% участников исследования, переживших ранее остановку сердца, были диагностированы хронические болезни почек. Помимо этого, исследователи выяснили, что алкоголизм повышает риски внезапной остановки сердца в 4,5 раза, фибрилляция предсердий – в 4 раза, перенесенный инсульт или ишемия – в 3 раза. Также увеличиваются риски внезапной остановки сердца из-за сердечной недостаточности и диабета второго типа.

Ученые планирует также изучить, какие факторы влияют на риски остановки сердца у представителей других этнических групп.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца

Сегодня, 14:38

Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки

Сегодня, 10:38

Врач Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставов

Вчера, 14:47

Названы 5 продуктов, от которых отказываются во время беременности, но на самом деле они полезны и безопасны

Вчера, 14:16

Врач объяснил, за какими анализами необходимо следить при похудении

Вчера, 13:08

Дыхание захватывает: Ужасающие фото показывают разницу между легкими курильщиков и некурящих

Вчера, 11:36

Три вопроса, которые помогут предсказать риск рака простаты всего за 30 секунд

Вчера, 11:25

Назван популярный напиток, который может повысить сексуальное влечение и усилить оргазмы

Вчера, 10:48

Живите долго и процветайте: 107-летняя бабушка раскрыла секрет долгой жизни

Вчера, 10:35

Врач рассказала, какая распространенная привычка делает человека обессиленным и уставшим с самого утра

Вчера, 09:28

Врач Гадзиян назвал вредную ошибку, которая забирает у человека 10 лет жизни

Вчера, 09:00

TikTok-блогерши утверждают, что это увеличивает грудь: натуропат прокомментировала

12-10-2023, 18:53

Не убивайте свои почки: Доктор Винтер предостерегла от приема высоких доз витамина, который многим кажется безобидным

12-10-2023, 18:33

Терапевт Жито рассказал о безопасном способе сбить высокую температуру

12-10-2023, 12:50

Кардиологи рассказали, какую пищу они не употребляют

12-10-2023, 11:38

Внезапная паническая атака? Психолог назвала фрукт, который ее остановит

12-10-2023, 11:33

От изжоги до рака: правда о першение в горле и когда стоит беспокоиться

12-10-2023, 08:59

Невоспетый гений пищеварения: врач рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения в слюне

11-10-2023, 21:33

Самые долгоживущие люди на земле придерживаются этих простых правил питания каждый день

11-10-2023, 16:06

Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

11-10-2023, 12:49

Новости партнеров