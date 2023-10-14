Маммолог Федосейкин назвал 5 привычек, которые снижают риск развития рака груди

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Маммолог Федосейкин назвал 5 привычек, которые снижают риск развития рака груди
Здоровье
Источник фото: pixabay

Онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал о пяти привычках, снижающих развитие рака груди. Доктор призвал регулярно заниматься спортом, ведь физическая нагрузка снижает вероятность появления этого недуга на 5%.

Врач советует употреблять рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот каждую неделю.

Также Федосейкин рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку спиртное повышает риски всех видов рака.

Доктор отметил, что заправлять салаты нужно оливковым маслом. Доказано наукой, что средиземноморская диета болеют на 40% снижает вероятность заболеть онкологией.

Напоследок эксперт призвал не забывать о самообследовании. При наличии изменений необходима консультация специалиста.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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