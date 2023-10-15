Доктор Мясников рассказал о целебных свойствах орехов

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Доктор Мясников рассказал о целебных свойствах орехов
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников порекомендовал включать небольшое количество орехов в свой рацион питания, чтобы предотвратить деменцию и старение организма. 

Известный телеврач предлагает употреблять 50 граммов орехов ежедневно в сыром виде в виде добавки к другим блюдам. Орехи богаты жирами, белками, клетчаткой и витаминами. Они оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека.

Кроме того, регулярное потребление орехов снижает уровень плохого холестерина. Грецкие орехи полезны для мозга, миндаль принесет пользу сердцу и сосудам.

Врач Мясников также добавил, что привычка регулярно употреблять орехи снизит риск развития деменции и повысит иммунитет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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