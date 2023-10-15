Эксперты РБК назвали самый дорогой, но полезный вид чая

Исследование экспертов портала РБК показало самый полезный вид чая для организма. Это белый чай, который превзошел другие виды. Уникальность этого напитка заключается в способе обработки.

Дело в том, что используются только молодые почки с белым пушком. Они подвергаются минимальной обработке, поэтому сохраняется максимальная концентрация полезных веществ.

Однако из-за технологических особенностей белый чай является одним из самых дорогих. Его цена порой может достигать 2 тысяч долларов за один килограмм.

Напиток укрепляет иммунитет человека, обогащает его полезными веществами, имеет антимикробные свойства, снимает усталость.