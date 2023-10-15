Ортопед предупреждает, что эта модная обувь разрушает ноги

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Ортопед предупреждает, что эта модная обувь разрушает ноги
Здоровье
Источник фото: pixabay

Самая узнаваемая обувь начала нулевых снова в моде. Речь идет о балетках. Эту обувь можно увидеть на подиумах Недели моды и она является самой популярной обувью сезона.

Многие из нас помнят, как из-за этой изящной маленькой обуви болели ноги уже через несколько часов.

Ортопеды уже давно ведут войну против балеток.

Их название говорит о том, почему они не нравятся специалистам — они слишком «плоские».

Ортопед Сэйли Тулпуле заявила, что балетки, как правило, не обеспечивают свода стопы.

«Это отсутствие поддержки может привести к распространенным проблемам со стопами, таким как подошвенный фасциит, а также может усугубить плоскостопие или разрушать суставы средней части стопы», — сказала доктор.

По данным Национальной службы здравоохранения, подошвенный фасциит вызывается напряжением той части стопы, которая соединяет пяточную кость с пальцами ног. Он чаще всего возникает, если вы носите обувь с плохой амортизацией или поддержкой.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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