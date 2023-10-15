Ортопед предупреждает, что эта модная обувь разрушает ноги
Самая узнаваемая обувь начала нулевых снова в моде. Речь идет о балетках. Эту обувь можно увидеть на подиумах Недели моды и она является самой популярной обувью сезона.
Многие из нас помнят, как из-за этой изящной маленькой обуви болели ноги уже через несколько часов.
Их название говорит о том, почему они не нравятся специалистам — они слишком «плоские».
Ортопед Сэйли Тулпуле заявила, что балетки, как правило, не обеспечивают свода стопы.
По данным Национальной службы здравоохранения, подошвенный фасциит вызывается напряжением той части стопы, которая соединяет пяточную кость с пальцами ног. Он чаще всего возникает, если вы носите обувь с плохой амортизацией или поддержкой.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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