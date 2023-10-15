От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой
18 октября во всем мире отмечают Всемирный день менопаузы. Среднестатистически она начинается в возрастном диапазоне от 45 до 55 лет. В этом возрасте появляется около 30 симптомов, с которыми женщинам приходится сталкиваться.
Сегодня врачи во всем мире ищут способы решения некоторых из них. Однако существуют три лучших способа борьбы с менопаузой.
Через три месяца дама сможет выяснить, что вызывает те или иные симптомы.
Посильная физическая нагрузка в период предменопаузы и менопаузы способна снизить неприятные симптомы.
Она является отличным способом уменьшить негативные проявления стресса. Кроме того, сегодня существует множество приложений для медитации, благодаря которым можно улучшить свое психическое здоровье.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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