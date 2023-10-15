От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой

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От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой
Здоровье
Источник фото: pixabay

18 октября во всем мире отмечают Всемирный день менопаузы. Среднестатистически она начинается в возрастном диапазоне от 45 до 55 лет. В этом возрасте появляется около 30 симптомов, с которыми женщинам приходится сталкиваться.

Сегодня врачи во всем мире ищут способы решения некоторых из них. Однако существуют три лучших способа борьбы с менопаузой.

Первый из них - это журнал менопаузы — дневник, в котором можно отслеживать симптомы и самочувствие в течение 90 дней.

Через три месяца дама сможет выяснить, что вызывает те или иные симптомы.

Также хорошо помогают разные упражнения.

Посильная физическая нагрузка в период предменопаузы и менопаузы способна снизить неприятные симптомы.

Последний способ - это медитация, которая предполагает физическое и умственное расслабление.

Она является отличным способом уменьшить негативные проявления стресса. Кроме того, сегодня существует множество приложений для медитации, благодаря которым можно улучшить свое психическое здоровье.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой

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