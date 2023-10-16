Ученый перечислил 5 вкусных закусок, которые едят самые долгоживущие люди на Земле

Все долгожители ведут здоровый образ жизни. По словам автора исследования Дэна Бюттнера, существуют закуски, которые стоит попробовать, если вы хотите потенциально продлить свою жизнь.

1. Согласно исследованию Дэна, продукты на основе сои, такие как соевые бобы, тофу и мисо, являются ключевыми продуктами традиционной диеты на Окинаве в Японии — одной из знаменитых «голубых зон». Они богаты белком, клетчаткой и антиоксидантами, но при этом содержат мало калорий.

2. Хрустящий нут. Если вы ищете альтернативу хрустящим чипсам, жареный нут может стать новым любимым перекусом. Бобовые являются основным продуктом долгожителей, поэтому имеет смысл выбирать их в качестве закуски. Все, что вам нужно сделать, это разложить отваренный нут на противень вместе с парой столовых ложек оливкового масла и специями, а затем запечь.

3. Орехи являются основным продуктом питания жителей так называемых «голубых зон». Они насыщены витаминами и минералами, хотя и калорийны. Остерегайтесь соленых или карамелизированных орехов. Идеальная смесь включает миндаль, арахис, кешью, бразильские и грецкие орехи. Вы также можете добавить немного сухофруктов, например ягод годжи, но имейте в виду, что сухофрукты сладкие, поэтому сведите их количество к минимуму. Принимайте максимум две небольшие горсти смеси в день.

4. Лучшего перекуса, чем свежие фрукты, не найти. Однако нужно отдавать предпочтение сезонным фруктам.

5. Еще один полезный перекус — это хумус. Конечно, вы можете купить готовый хумус в супермаркете, но, сделав ее самостоятельно, вы сможете добавить по своему вкусу жареный чеснок, красный перец, кориандр, лайм и даже авокадо.