Профессор Петров раскрыл секрет, как можно осенью поднять иммунитет

Регулярная физическая активность и правильное питание помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом говорит профессор Владимир Петров. Однако начинать вести здоровый образ жизни нужно еще летом, иначе эффекта не будет.

По словам доктора, шиповник и мед действительно могут укрепить защиту организма, однако мед надо принимать с осторожностью. Шиповник, содержащий много витамина С, необходимо употреблять курсами на постоянной основе.

Петров предупреждает, что относиться к восточной медицине, предполагающей укрепить прием масла черного тмина, мумие и корцицепса, нужно с осторожностью, особенно людям с аутоиммунними или хроническими болезнями.