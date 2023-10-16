Профессор Петров раскрыл секрет, как можно осенью поднять иммунитет

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Профессор Петров раскрыл секрет, как можно осенью поднять иммунитет
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Регулярная физическая активность и правильное питание помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом говорит профессор Владимир Петров. Однако начинать вести здоровый образ жизни нужно еще летом, иначе эффекта не будет.

По словам доктора, шиповник и мед действительно могут укрепить защиту организма, однако мед надо принимать с осторожностью. Шиповник, содержащий много витамина С, необходимо употреблять курсами на постоянной основе.

Петров предупреждает, что относиться к восточной медицине, предполагающей укрепить прием масла черного тмина, мумие и корцицепса, нужно с осторожностью, особенно людям с аутоиммунними или хроническими болезнями.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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