Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение

Согласно результатам нового исследования, виноград очень полезен для глаз. Было доказано, что всего пара горстей винограда в день в течение четырех месяцев улучшает ключевые показатели здоровья глаз. Секрет заключается в том, что ухудшение зрения происходит из-за «окислительного стресса», когда клетки органа повреждаются из-за нехватки антиоксидантов в организме. А в винограде антиоксидантов очень много.

Команда из Национального университета Сингапура изучила данные 34 взрослых людей, которые в течение 16 недель ели либо полторы чашки винограда в день, либо плацебо.

У тех подопытных, кто употреблял виноград, наблюдалось значительное улучшение показателей здоровья глаз (оптическая плотность макулярного пигмента, содержание антиоксидантов в плазме и содержание фенолов) по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Кроме того, у тех, кто не ел виноград, наблюдался рост гликирования — механизма, ускоряющего процессы старения и приводящего к множеству осложнений.

Соавтор исследования доктор Юнг Ын Ким сказал:

«Наше исследование является первым, которое показывает, что потребление винограда благотворно влияет на здоровье глаз у людей. Это очень интересно, особенно с учетом растущего стареющего населения. Виноград — простой и доступный продукт, который, как показали исследования, достаточно потреблять от пол до полтора чашки в день. Регулярное употребление винограда может также значительно улучшить здоровье глаз у пожилых людей».