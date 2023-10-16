Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение
Согласно результатам нового исследования, виноград очень полезен для глаз. Было доказано, что всего пара горстей винограда в день в течение четырех месяцев улучшает ключевые показатели здоровья глаз. Секрет заключается в том, что ухудшение зрения происходит из-за «окислительного стресса», когда клетки органа повреждаются из-за нехватки антиоксидантов в организме. А в винограде антиоксидантов очень много.
Команда из Национального университета Сингапура изучила данные 34 взрослых людей, которые в течение 16 недель ели либо полторы чашки винограда в день, либо плацебо.
Кроме того, у тех, кто не ел виноград, наблюдался рост гликирования — механизма, ускоряющего процессы старения и приводящего к множеству осложнений.
Соавтор исследования доктор Юнг Ын Ким сказал:
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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