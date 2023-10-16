Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение

Image 16+
Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение
Здоровье
Источник фото: pixabay

Согласно результатам нового исследования, виноград очень полезен для глаз. Было доказано, что всего пара горстей винограда в день в течение четырех месяцев улучшает ключевые показатели здоровья глаз. Секрет заключается в том, что ухудшение зрения происходит из-за «окислительного стресса», когда клетки органа повреждаются из-за нехватки антиоксидантов в организме. А в винограде антиоксидантов очень много.

Команда из Национального университета Сингапура изучила данные 34 взрослых людей, которые в течение 16 недель ели либо полторы чашки винограда в день, либо плацебо.

У тех подопытных, кто употреблял виноград, наблюдалось значительное улучшение показателей здоровья глаз (оптическая плотность макулярного пигмента, содержание антиоксидантов в плазме и содержание фенолов) по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Кроме того, у тех, кто не ел виноград, наблюдался рост гликирования — механизма, ускоряющего процессы старения и приводящего к множеству осложнений.

Соавтор исследования доктор Юнг Ын Ким сказал:

«Наше исследование является первым, которое показывает, что потребление винограда благотворно влияет на здоровье глаз у людей. Это очень интересно, особенно с учетом растущего стареющего населения. Виноград — простой и доступный продукт, который, как показали исследования, достаточно потреблять от пол до полтора чашки в день. Регулярное употребление винограда может также значительно улучшить здоровье глаз у пожилых людей».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение

Сегодня, 03:00

Доктор Мясников рассказал о целебных свойствах орехов

Вчера, 20:07

Ортопед предупреждает, что эта модная обувь разрушает ноги

Вчера, 17:25

От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой

Вчера, 14:34

Маммолог Федосейкин назвал 5 привычек, которые снижают риск развития рака груди

14-10-2023, 22:29

JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца

14-10-2023, 14:38

Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки

14-10-2023, 10:38

Врач Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставов

13-10-2023, 14:47

Названы 5 продуктов, от которых отказываются во время беременности, но на самом деле они полезны и безопасны

13-10-2023, 14:16

Врач объяснил, за какими анализами необходимо следить при похудении

13-10-2023, 13:08

Дыхание захватывает: Ужасающие фото показывают разницу между легкими курильщиков и некурящих

13-10-2023, 11:36

Три вопроса, которые помогут предсказать риск рака простаты всего за 30 секунд

13-10-2023, 11:25

Назван популярный напиток, который может повысить сексуальное влечение и усилить оргазмы

13-10-2023, 10:48

Живите долго и процветайте: 107-летняя бабушка раскрыла секрет долгой жизни

13-10-2023, 10:35

Врач рассказала, какая распространенная привычка делает человека обессиленным и уставшим с самого утра

13-10-2023, 09:28

Врач Гадзиян назвал вредную ошибку, которая забирает у человека 10 лет жизни

13-10-2023, 09:00

TikTok-блогерши утверждают, что это увеличивает грудь: натуропат прокомментировала

12-10-2023, 18:53

Не убивайте свои почки: Доктор Винтер предостерегла от приема высоких доз витамина, который многим кажется безобидным

12-10-2023, 18:33

Терапевт Жито рассказал о безопасном способе сбить высокую температуру

12-10-2023, 12:50

Кардиологи рассказали, какую пищу они не употребляют

12-10-2023, 11:38

Новости партнеров