Врач Хухрев назвал опасную для жизни температуру тела

Температура тела выше 39,5 градуса или ниже 35 считается для жизни опасной. Об этом говорит врач Алексей Хухрев.

Температура тела более 39,5 требует немедленного вмешательства, поскольку она еще может подняться. Белки начинают ускоренно сворачиваться при температуре более 41 градуса. Этого допустить нельзя, - утверждает специалист.

При столь высокой температуре нужно вызвать скорую помощь. Только медики смогут правильно оценить состояние пациента и помочь ему. По словам терапевта, низкий показатель на градуснике тоже является поводом для беспокойства.

Температура ниже 35 уже должна насторожить. Речь идет о гипотиреозе или другой болезни. Нужно в любом случае разбираться, – добавил он.