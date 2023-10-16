Врач-нутрициолог Гуреев перечислил 8 запретных продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Диетолог РФ Сергей Гуреев заявил, что завтрак человека должен быть сытным. При этом утренний прием пищи не должен перегружать ЖКТ. Самой распространенной ошибкой в приготовлении завтрака является дефицит белков и излишек углеводов и жиров.

Также Гуреев назвал восемь продуктов, которые утром потреблять не рекомендуется. Речь идет о сладких готовых хлопьях, кашах быстрого приготовления, подслащенной выпечке, соках (в том числе натуральных), раздражающих слизистую желудка.

Нужно помимо всего прочего исключить жареные продукты, колбасу, копченые блюда, что приводит к появлению лишних килограммов и вредит работе желудочно-кишечного тракта. Предпочтение нужно отдавать кашам из цельнозерновых круп, нежирному сыру, яйцам, творогу.