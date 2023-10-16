Врач рассказал об ужасающих ошибках, которые мужчины допускают в душе

Image 16+
Врач рассказал об ужасающих ошибках, которые мужчины допускают в душе
Здоровье
Источник фото: freepik.com

Многие мужчины лишь поверхностно моют свои гениталии в душе. Хотя это может показаться не такой серьезной проблемой, врач Национальной службы здравоохранения предупреждает мужчин, почему так важно правильно мыть свой пенис.

По словам доктора Суджа, правильная очистка пениса на самом деле не требует особых усилий.

«Все, что вам нужно сделать, — это аккуратно оттянуть крайнюю плоть назад, когда вы принимаете душ или ванну, и промыть гениталии теплой водой», — сказал он.

Врач добавил, что за последние несколько месяцев он столкнулся с неприятными последствиями неправильной и недостаточной гигиены половых органов.

«Если вы этого не сделаете, это может привести к скоплению смегмы — густых выделений, похожих на сыр, которые скапливаются вокруг гениталий. Это чревато бактериальными и грибковыми инфекциями».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач рассказал об ужасающих ошибках, которые мужчины допускают в душе

Вчера, 22:41

Ученый перечислил 5 вкусных закусок, которые едят самые долгоживущие люди на Земле

Вчера, 19:41

Малоизвестная сезонная болезнь поразила 2 млн. британцев: как ее предотвратить

Вчера, 16:25

Врач Хухрев назвал опасную для жизни температуру тела

Вчера, 12:53

Профессор Петров раскрыл секрет, как можно осенью поднять иммунитет

Вчера, 11:00

Секрет стеклянной кожи: домашняя антивозрастная маска для лица из трех ингредиентов

Вчера, 09:51

Врач-нутрициолог Гуреев перечислил 8 запретных продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Вчера, 09:39

Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение

Вчера, 03:00

Доктор Мясников рассказал о целебных свойствах орехов

15-10-2023, 20:07

Ортопед предупреждает, что эта модная обувь разрушает ноги

15-10-2023, 17:25

От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой

15-10-2023, 14:34

Эксперты РБК назвали самый дорогой, но полезный вид чая

15-10-2023, 11:13

Маммолог Федосейкин назвал 5 привычек, которые снижают риск развития рака груди

14-10-2023, 22:29

JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца

14-10-2023, 14:38

Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки

14-10-2023, 10:38

Врач Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставов

13-10-2023, 14:47

Названы 5 продуктов, от которых отказываются во время беременности, но на самом деле они полезны и безопасны

13-10-2023, 14:16

Врач объяснил, за какими анализами необходимо следить при похудении

13-10-2023, 13:08

Дыхание захватывает: Ужасающие фото показывают разницу между легкими курильщиков и некурящих

13-10-2023, 11:36

Три вопроса, которые помогут предсказать риск рака простаты всего за 30 секунд

13-10-2023, 11:25

Новости партнеров