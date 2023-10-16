Врач рассказал об ужасающих ошибках, которые мужчины допускают в душе

Многие мужчины лишь поверхностно моют свои гениталии в душе. Хотя это может показаться не такой серьезной проблемой, врач Национальной службы здравоохранения предупреждает мужчин, почему так важно правильно мыть свой пенис.

По словам доктора Суджа, правильная очистка пениса на самом деле не требует особых усилий.

«Все, что вам нужно сделать, — это аккуратно оттянуть крайнюю плоть назад, когда вы принимаете душ или ванну, и промыть гениталии теплой водой», — сказал он.

Врач добавил, что за последние несколько месяцев он столкнулся с неприятными последствиями неправильной и недостаточной гигиены половых органов.

«Если вы этого не сделаете, это может привести к скоплению смегмы — густых выделений, похожих на сыр, которые скапливаются вокруг гениталий. Это чревато бактериальными и грибковыми инфекциями».