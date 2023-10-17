Кровавый ад: врачи рассказали, почему второй день менструации всегда самый худший

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Кровавый ад: врачи рассказали, почему второй день менструации всегда самый худший
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Менструация может стать настоящей проблемой для женщины. Но если на второй день вам становится особенно тяжело, это совершенно нормально, говорят эксперты.

Все зависит от гормонов, особенно простагландинов. По словам доктора Фатемы Мустансир Давудбхой, их уровень наиболее высокий в течение первых нескольких дней менструации и достигает пика во второй день, когда уровень прогестерона снижается.

Это означает, что выделения в этот день самые обильные, а боль самая сильная. Затем, когда слизистая оболочка матки отторгается, количество простагландинов уменьшается, как и симптомы.

«Простагландины также сужают кровеносные сосуды в матке, уменьшая количество кислорода, которое получает ткань матки, и это приводит к спазмам и боли», - говорит доктор.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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