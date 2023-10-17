Квашеная капуста защитит от рака и укрепит иммунитет человека

По информации старшего преподавателя кафедры физиологии, экологии человека, медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, квашеная капуста приносит иммунитету пользу, поэтому в осенне-зимний сезон должна ежедневно присутствовать в рационе.

В ней много пробиотиков, витаминов С, В, К. Кроме того, этот продукт содержит антиоксиданты, которые поддерживают здоровые организма и помогают бороться с различными воспалительными процессами.

Однако эксперт говорит, что квашеную капусту не рекомендуют людям с гипертонией, поскольку она содержит соль, а также при язвенной болезни и других воспалительных заболеваний ЖКТ в стадии обострения.