Квашеная капуста защитит от рака и укрепит иммунитет человека

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Квашеная капуста защитит от рака и укрепит иммунитет человека
Здоровье
источник фото: pixabay.com

По информации старшего преподавателя кафедры физиологии, экологии человека, медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, квашеная капуста приносит иммунитету пользу, поэтому в осенне-зимний сезон должна ежедневно присутствовать в рационе.

В ней много пробиотиков, витаминов С, В, К. Кроме того, этот продукт содержит антиоксиданты, которые поддерживают здоровые организма и помогают бороться с различными воспалительными процессами.

Однако эксперт говорит, что квашеную капусту не рекомендуют людям с гипертонией, поскольку она содержит соль, а также при язвенной болезни и других воспалительных заболеваний ЖКТ в стадии обострения.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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