Эксперт назвал лучшие способы снять стресс без алкоголя

Image 16+
Эксперт назвал лучшие способы снять стресс без алкоголя
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Для многих алкоголь является любимым способом расслабиться, но ежедневное употребление спиртного может принести вам больше вреда, чем пользы.

Эксперт по здоровью Рэйчел Уэлфорд назвал другие способы успокоиться и преодолеть стресс без употребления алкольных напитков, передает Informing.ru.

- Запрет на гаджеты с 21:00 до 8:00.

Телефоны, iPad, ноутбуки и телевизоры могут вызывать еще больший стресс. Поэтому попробуйте убрать их из спальни, чтобы наслаждаться отдыхом.

- Чтобы избавиться от плохих мыслей, держите ручку и бумагу рядом с кроватью и потратьте несколько минут на написание письма перед сном. На бумаге можно записать все, что приходит вам в голову. Речь идет не о написании красивого текста. Речь идет о том, чтобы изложить все свои мысли на бумаге, говорит Рэйчел.

- Медитация поможет вам снять стресс. Есть одна очень простая практика, которую может выполнять каждый — это медитация под жужжание. Вдохните и громко выдохните на выдохе. 

- Наслаждайтесь природой. Окружающая среда напрямую влияет на уровень стресса, а природа, как было доказано, оказывает успокаивающее воздействие на разум и помогает снизить уровень стресса.

Все больше данных свидетельствует о том, что люди, которые проводят на природе не менее 60 минут в неделю, улучшают свое психическое здоровье. Почему бы не выйти на улицу в обеденный перерыв, а вечером не пойти сад или не прогуляться после ужина. Попробуйте заземлиться, поставив ноги прямо на землю для дополнительной пользы.

- Расслабьтесь при помощи ванны с английской солью Эпсома. Она повышает уровень магния в организме, который, как было доказано, усиливает нейротрансмиттеры мозга, связанные со сном и снятием стресса. Подойдет морская соль.

- Ешьте вместе с другими. Проведение качественного времени с друзьями, семьей или домашними животными обеспечивает эмоциональную поддержку и усиливает чувство счастья, которое может компенсировать стресс, объясняет эксперт.

- Ложитесь спать до 23.00. Рэйчел предлагает ложиться спать до 23:00, поскольку примерно в это время уровень гормона стресса кортизола может повыситься, и заснуть будет сложнее. Вот почему вы можете чувствовать себя утомленными в 9 часов вечера, но к полуночи полны сил и энергии. 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Эксперт назвал лучшие способы снять стресс без алкоголя

Сегодня, 21:06

Квашеная капуста защитит от рака и укрепит иммунитет человека

Сегодня, 15:22

Врач Константинова сообщила, чем опасен мед

Сегодня, 10:53

Кровавый ад: врачи рассказали, почему второй день менструации всегда самый худший

Сегодня, 09:48

Врач рассказал об ужасающих ошибках, которые мужчины допускают в душе

Вчера, 22:41

Ученый перечислил 5 вкусных закусок, которые едят самые долгоживущие люди на Земле

Вчера, 19:41

Малоизвестная сезонная болезнь поразила 2 млн. британцев: как ее предотвратить

Вчера, 16:25

Врач Хухрев назвал опасную для жизни температуру тела

Вчера, 12:53

Профессор Петров раскрыл секрет, как можно осенью поднять иммунитет

Вчера, 11:00

Секрет стеклянной кожи: домашняя антивозрастная маска для лица из трех ингредиентов

Вчера, 09:51

Врач-нутрициолог Гуреев перечислил 8 запретных продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Вчера, 09:39

Употребление этих популярных ягод один раз в день значительно улучшает зрение

Вчера, 03:00

Доктор Мясников рассказал о целебных свойствах орехов

15-10-2023, 20:07

Ортопед предупреждает, что эта модная обувь разрушает ноги

15-10-2023, 17:25

От ведения дневников до медитации: три лучших способа борьбы с менопаузой

15-10-2023, 14:34

Эксперты РБК назвали самый дорогой, но полезный вид чая

15-10-2023, 11:13

Маммолог Федосейкин назвал 5 привычек, которые снижают риск развития рака груди

14-10-2023, 22:29

JAHA: Болезни почек семикратно повышают риск внезапной остановки сердца

14-10-2023, 14:38

Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки

14-10-2023, 10:38

Врач Коновалов рассказал, как можно сохранить здоровье суставов

13-10-2023, 14:47

Новости партнеров