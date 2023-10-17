Эксперт назвал лучшие способы снять стресс без алкоголя

Для многих алкоголь является любимым способом расслабиться, но ежедневное употребление спиртного может принести вам больше вреда, чем пользы.

Эксперт по здоровью Рэйчел Уэлфорд назвал другие способы успокоиться и преодолеть стресс без употребления алкольных напитков, передает Informing.ru.

- Запрет на гаджеты с 21:00 до 8:00.

Телефоны, iPad, ноутбуки и телевизоры могут вызывать еще больший стресс. Поэтому попробуйте убрать их из спальни, чтобы наслаждаться отдыхом.

- Чтобы избавиться от плохих мыслей, держите ручку и бумагу рядом с кроватью и потратьте несколько минут на написание письма перед сном. На бумаге можно записать все, что приходит вам в голову. Речь идет не о написании красивого текста. Речь идет о том, чтобы изложить все свои мысли на бумаге, говорит Рэйчел.

- Медитация поможет вам снять стресс. Есть одна очень простая практика, которую может выполнять каждый — это медитация под жужжание. Вдохните и громко выдохните на выдохе.

- Наслаждайтесь природой. Окружающая среда напрямую влияет на уровень стресса, а природа, как было доказано, оказывает успокаивающее воздействие на разум и помогает снизить уровень стресса.

Все больше данных свидетельствует о том, что люди, которые проводят на природе не менее 60 минут в неделю, улучшают свое психическое здоровье. Почему бы не выйти на улицу в обеденный перерыв, а вечером не пойти сад или не прогуляться после ужина. Попробуйте заземлиться, поставив ноги прямо на землю для дополнительной пользы.

- Расслабьтесь при помощи ванны с английской солью Эпсома. Она повышает уровень магния в организме, который, как было доказано, усиливает нейротрансмиттеры мозга, связанные со сном и снятием стресса. Подойдет морская соль.

- Ешьте вместе с другими. Проведение качественного времени с друзьями, семьей или домашними животными обеспечивает эмоциональную поддержку и усиливает чувство счастья, которое может компенсировать стресс, объясняет эксперт.

- Ложитесь спать до 23.00. Рэйчел предлагает ложиться спать до 23:00, поскольку примерно в это время уровень гормона стресса кортизола может повыситься, и заснуть будет сложнее. Вот почему вы можете чувствовать себя утомленными в 9 часов вечера, но к полуночи полны сил и энергии.