Эксперт назвал лучшие способы снять стресс без алкоголя
Для многих алкоголь является любимым способом расслабиться, но ежедневное употребление спиртного может принести вам больше вреда, чем пользы.
- Запрет на гаджеты с 21:00 до 8:00.
Телефоны, iPad, ноутбуки и телевизоры могут вызывать еще больший стресс. Поэтому попробуйте убрать их из спальни, чтобы наслаждаться отдыхом.
- Чтобы избавиться от плохих мыслей, держите ручку и бумагу рядом с кроватью и потратьте несколько минут на написание письма перед сном. На бумаге можно записать все, что приходит вам в голову. Речь идет не о написании красивого текста. Речь идет о том, чтобы изложить все свои мысли на бумаге, говорит Рэйчел.
- Медитация поможет вам снять стресс. Есть одна очень простая практика, которую может выполнять каждый — это медитация под жужжание. Вдохните и громко выдохните на выдохе.
- Наслаждайтесь природой. Окружающая среда напрямую влияет на уровень стресса, а природа, как было доказано, оказывает успокаивающее воздействие на разум и помогает снизить уровень стресса.
- Расслабьтесь при помощи ванны с английской солью Эпсома. Она повышает уровень магния в организме, который, как было доказано, усиливает нейротрансмиттеры мозга, связанные со сном и снятием стресса. Подойдет морская соль.
- Ешьте вместе с другими. Проведение качественного времени с друзьями, семьей или домашними животными обеспечивает эмоциональную поддержку и усиливает чувство счастья, которое может компенсировать стресс, объясняет эксперт.
- Ложитесь спать до 23.00. Рэйчел предлагает ложиться спать до 23:00, поскольку примерно в это время уровень гормона стресса кортизола может повыситься, и заснуть будет сложнее. Вот почему вы можете чувствовать себя утомленными в 9 часов вечера, но к полуночи полны сил и энергии.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Эксперт назвал лучшие способы снять стресс без алкоголя
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