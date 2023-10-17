Врач Константинова сообщила, чем опасен мед

Врач-терапевт РФ Марина Константинова сообщила, чем опасен для человека мед. Она выразила озабоченность по поводу употребления этого продукта людьми, которые страдают диабетом или аллергией.

По словам эксперта, аллергикам, диабетикам и лицам с избыточной массой тела нужно избегать данного продукта из-за довольно высокого гликемического индекса.

Но Константинова предостерегает тех, кто не имеет никаких заболеваний. Врач утверждает, что для здорового человека рекомендованное употребление меда ежедневно ограничивается не более 50–100 граммов. При чрезмерном употреблении сладости могут обостриться проблемы с почками и поджелудочной железой.