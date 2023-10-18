Врач назвал простое упражнение, которое накачает пресс и поднимет настроение

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Врач назвал простое упражнение, которое накачает пресс и поднимет настроение
Здоровье
Источник фото: pixabay

Для многих людей поход в спортзал может показаться слишком утомительным. Но, по словам гуру диетологии, доктора Майкла Мосли, есть одно простое упражнение, которой дает удивительный эффект.

В новом выпуске своей серии подкастов телевизионный врач рассказал о достоинствах пилатеса.

Этой форме тренировок, созданной Джозефом Пилатесом, уже более 100 лет.

Она включает в себя небольшие, контролируемые движения (многие из них выполняются лежа) и упор на дыхание.

Вы обнаружите, что прорабатываете небольшие группы мышц, которые на самом деле не используете очень часто. По словам доктора Мосли, хотя пилатес может быть «довольно щадящим», он также «удивительно эффективен».

«Это упражнение не только улучшает осанку и делает вас более гибкими, но еще поднимает настроение и дает импульс вашему мозгу».

К тому же, пилатес — хороший способ, если хотите накачать стальной пресс. Если выполнять его правильно, он поможет укрепить мышцы корпуса, а также мышцы нижней части спины, бедер и живота.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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