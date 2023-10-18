Утром вместо каши: Врачи назвали средство против рака и «забитых» сосудов

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Утром вместо каши: Врачи назвали средство против рака и «забитых» сосудов
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Забитые холестерином сосуды увеличивают вероятность инсультов и инфарктов. Употребление куриных яиц поддерживает здоровье печени, предотвращая скопление на стенках «плохого» холестерина.

Этот продукт содержит аминокислоты - мощные антиоксиданты, в том числе лецитин, который приносит пользу печени и сосудам. Куриные яйца помогают повысить уровень «хорошего» холестерина, предотвращая атеросклероз.

Однако стоит их употреблять в умеренном количестве, не более 2-3 желтков в неделю. Завтрак в виде яичницы с добавлением помидоров и зелени - лучшее решение. Помидоры содержат в составе ликопин – антиоксидант, уменьшающий риск рака и многих других болезней.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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