Утром вместо каши: Врачи назвали средство против рака и «забитых» сосудов

Забитые холестерином сосуды увеличивают вероятность инсультов и инфарктов. Употребление куриных яиц поддерживает здоровье печени, предотвращая скопление на стенках «плохого» холестерина.

Этот продукт содержит аминокислоты - мощные антиоксиданты, в том числе лецитин, который приносит пользу печени и сосудам. Куриные яйца помогают повысить уровень «хорошего» холестерина, предотвращая атеросклероз.

Однако стоит их употреблять в умеренном количестве, не более 2-3 желтков в неделю. Завтрак в виде яичницы с добавлением помидоров и зелени - лучшее решение. Помидоры содержат в составе ликопин – антиоксидант, уменьшающий риск рака и многих других болезней.