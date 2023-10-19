Гинеколог объяснила, почему необходимо менять бикини после каждого купания в бассейне

Многие после купания загорают возле бассейна, ожидая, пока купальный костюм высохнет. Но эксперты в области здравоохранения предостерегают от слишком долгого сидения в мокром бикини, если вы не хотите заразиться неприятной инфекцией, которая может помешать вашему отпуску.

По словам акушера и гинеколога Тиа Гастер, «купальные костюмы являются идеальной средой для размножения дрожжей», а также других бактерий, поскольку «в интимной зоне влажно, тепло и темно».

Часто слишком долгое ношение купального костюма может привести к появлению вагинальной дрожжевой инфекции, вызванной чрезмерным ростом грибка Candida albicans, которая имеет много неприятных симптомов.