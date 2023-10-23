Больные коронавирусом рассказали о новых симптомах SARS-CoV-2 в 2023 году

Пациенты с ковидом рассказали о новых симптомах SARS-CoV-2 в 2023 году, которые включают кашель, повышенную температуру, насморк, воспаленное горло.

У Ларисы из Петербурга была высокая температура и кашель. Женщина сдала в поликлинике мазок на коронавирус. Результат оказался положительным. Женщине предложили забрать бесплатные лекарства. Женщина думала, что распространять вирус по больнице не нужно, поэтому вызвала на дом врача. Но доктор объяснил, что никаких ограничений нет, а у контактирующих людей с больными мазки теперь не берут.

Оксана заболела внезапно. Она пожаловалась на высокую температуру и кашель. Через неделю кашель не прекращался. Когда женщине провели ПЦР-тест, результат оказался отрицательный, но рентген легких показал воспаление, пишет Фонтанка.