Больные коронавирусом рассказали о новых симптомах SARS-CoV-2 в 2023 году

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Больные коронавирусом рассказали о новых симптомах SARS-CoV-2 в 2023 году
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Пациенты с ковидом рассказали о новых симптомах SARS-CoV-2 в 2023 году, которые включают кашель, повышенную температуру, насморк, воспаленное горло.

У Ларисы из Петербурга была высокая температура и кашель. Женщина сдала в поликлинике мазок на коронавирус. Результат оказался  положительным. Женщине предложили забрать бесплатные лекарства. Женщина думала, что распространять вирус по больнице не нужно, поэтому вызвала на дом врача. Но доктор объяснил, что никаких ограничений нет, а у контактирующих людей с больными мазки теперь не берут.

Оксана заболела внезапно. Она пожаловалась на высокую температуру и кашель. Через неделю кашель не прекращался. Когда женщине провели ПЦР-тест, результат оказался отрицательный, но рентген легких показал воспаление, пишет Фонтанка.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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