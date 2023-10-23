Доктор Мясников раскрыл, приводит ли сладкое к раку

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Доктор Мясников раскрыл, приводит ли сладкое к раку
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Александр Мясников назвал главные опасности углеводов. Речь идет о сахаре, сахарозаменителях, белом рисе и макаронах. По словам доктора, если человек потребляет избыточное количество сладкого, может развиться нечувствительность у инсулина. Это является пусковым механизмом развития сахарного диабета, сердечных болезней и рака. Среди основных причин развития онкологии 40% риска приходится на курение, а 20% — на питание. 

Сегодня контролировать сахар, потребляется, мало, ведь его много в скрытом виде.

«Когда говорим про питание, не нужно есть все белое, быстрые углеводы, неправильные жиры и трансжиры. Это приводит к нечувствительности к инсулину. Он начинает расти, с ним растут ткани, причем не только здоровые, но и больные», — говорит врач.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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