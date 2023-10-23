Доктор Мясников раскрыл, приводит ли сладкое к раку

Александр Мясников назвал главные опасности углеводов. Речь идет о сахаре, сахарозаменителях, белом рисе и макаронах. По словам доктора, если человек потребляет избыточное количество сладкого, может развиться нечувствительность у инсулина. Это является пусковым механизмом развития сахарного диабета, сердечных болезней и рака. Среди основных причин развития онкологии 40% риска приходится на курение, а 20% — на питание.
Сегодня контролировать сахар, потребляется, мало, ведь его много в скрытом виде.