Онколог Черемушкин заявил: колбаса и сосиски могут спровоцировать рак

Некоторые популярные продукты питания могут привести к развитию рака при регулярном употреблении. Об этом говорит врач-онколог Евгений Черемушкин.

Рак поджелудочной железы провоцирует неограниченное потребление переработанного мяса. Речь идет о колбасах, сосисках, консервантах. Также не нужно злоупотреблять фастфулдм и сладкими напитками, - предупреждает доктор.

По словам Черемушкина, такую вредную пищу лучше заменить большим количеством овощей и фруктов. Не нужно забывать об активном образе жизни, отказаться от алкоголя и бросить курить.