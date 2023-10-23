Профессор Мельцер напомнил, какие опасности таят колодцы и скважины

Многие считают, что вода из колодцев или скважин имеет хороший состав, поэтому не представляет для людей никакой опасности. Но не далеко всегда вода соответствует санитарным нормам. Это грозит серьезными последствиями, заявил профессор Александр Мельцер.

Эксперт уверяет, что владельцам колодцев или скважин нужно ка можно чаще проверять воды на соответствие всем санитарным нормам. Рекомендуется санитарно-эпидемиологическую проверку проводить ежеквартально.

«Это личное дело каждого, можно воду реже проверять. На мой взгляд, такая кратность оправдана», – добавил Мельцер.

Он также напомнил, что если вода не соответствует нормам, ее употребление может спровоцировать тяжелые инфекционные болезни, включая смертельно опасную холеру.