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Учёные Китая назвали самый доступный и эффективный тренажер против инфаркта

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Учёные Китая назвали самый доступный и эффективный тренажер против инфаркта
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Ученые назвали самый простой и доступный способом профилактики инсульта и инфаркта. И этом поднятие по лестнице. 

Сотрудники Пекинского университета провели анализ. Они сравнили здоровье тех людей, которые регулярно поднимаются по лестнице, и здоровье тех людей, кто этого никогда не делает. Поднимавшиеся по лестнице добровольцы разделены на две группы. Один пролет включал в себя 10 ступенек.

В итоге установлено, что риск инсульта и инфаркта снижался, если ежедневно человек поднимался на пять и более лестничных пролетов, то есть на 50 ступенек. Существенное снижение болезней сердца и сосудов (на 20 процентов и более) было отмечено у испытуемых, поднимавшихся каждый день от 11 до 20 лестничных пролетов.

Информационное агентство «Informing»

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