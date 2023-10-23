Врач Малиновская назвала список анализов, которые могут определить рак на ранних стадиях

Чтобы диагностировать вовремя рак, нужно регулярно проводить скрининговые обследования. По словам врача клинической лабораторной диагностики Ольги Малиновской, есть список анализов, которые помогут выявить онкологическое заболевание.

Речь идет о: простатическом специфическом антигене (ПСА); скрининге на риск развития рака шейки матки; кале на скрытую кровь; исследований на мутацию в генах BRCA1 и BRCA2, определяющую генетическую предрасположенность к раку груды.

Также доктор добавила, что необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку только он сможет правильно расшифровать полученные результаты. Малиновская говорит, что часто отклонения могут быть физиологическими особенностями, а не сигналом о развивающейся патологии.