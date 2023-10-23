Врачи США назвали самые полезные для зрения продукты

Сотрудники Американской академии офтальмологии (AAO) назвали вещества в продуктах питания, которые помогут защитить зрение и укрепить здоровье глаз. Офтальмологи рекомендуют обратить внимание на оранжевые фрукты овощи, богатые витамином А. Много витамина в сладком картофеле, моркови, дыне и абрикосах.

Антиоксиданты, в том числе витамин С, предотвращают и замедляют у человека дегенерацию желтого пятна или катаракту. Он содержится в персиках, цитрусах, красном перце, клубнике, помидорах.

Кроме того, нужно обратить внимание на витамин Е. Его много в авокадо, семенах подсолнечника, миндале. Лютеин и зеаксантин, полезный для зрения, содержится в листовых овощах - шпинате, салате ромэн, зелени репы, брокколи, горохе и яйцах.

Богаты на омега-3 жирные кислоты лосось, сардины, тунец, палтус, форель. Для сетчатки глаз необходим медь и цинк. Хорошие источники цинка - устрицы, бобовые, злаки, красное мясо и птица.