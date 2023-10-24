Диетолог и нутрициолог Писарева назвала продукты, от которых нужно отказаться худеющим

Многие люди во время похудения допускаются ошибки, считая, что все продукты должны быть низкокалорийными, даже несмотря на то, что в остальных продуктах имеется большое количество полезных витаминов. Об этом говорит врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Авокадо может затруднить процесс похудения

К примеру, по словам врача, авокадо содержит в своем составе много жиров, но употребляя его, стоит помнить и о физической нагрузке, потому как, в противном случае, процесс похудения может затрудниться. Потребляя данный продукт необходимо следить за тем, чтобы дневная норма калорий не была выше, нежели это нужно.

Арбуз считается калорийным

Большую пользу для организма несет также арбуз, но из-за высокого содержания в составе глюкозы он считается калорийным и при чрезмерном его потреблении может вызвать отечность или же проблемы с ЖКТ. По словам диетолога, арбуз необходимо употреблять также как и дыню, через 1-2 часа после основного приема пищи.

Кроме того, не несут пользы во время похудения протеиновые и злаковые батончики, потому как в их составе содержатся синтетические сахарозаменители и иногда может быть мед.