Доктор Шишонин назвал худшую еду для сосудов: гречка и мед

О продуктах, вредных для сосудов, рассказал доктор Александр Шишонин. По словам кандидата медицинских наук, при воспалении стенок сосудов образовываются бляшки и развивается атеросклероз.

Воспаление стенок сосудов провоцирует неправильное питание. Среди опасных продуктов значится мед из-за высокого содержания сахара. Кроме того, он является сильным аллергеном.

Гречка тоже может вызывать аллергию и скрытое воспаление. Само собой разумеется, нужно отказаться от сладкой газировки, жареной картошки, гликемический индекс которых очень высокий. Не принесут пользу вареные морковь и свекла, содержащие много сахара, хотя в сыром виде они очень полезны.