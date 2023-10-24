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Психиатр Мещеряков: Скрытые тревожные расстройства встречаются у 10% людей

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Психиатр Мещеряков: Скрытые тревожные расстройства встречаются у 10% людей
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Примерно у 5-10% людей встречаются скрытые тревожные расстройства. По словам врача-психиатра РФ Александра Мещерякова, особенно часто у людей диагностируют генерализованные тревожные расстройства.

При этом сообщается, что болеют в 2-3 раза чаще представительницы прекрасного пола. Женщины страдают постоянным ощущением тревоги, беспокойством, сильной раздражительностью, сложностью с концентрацией внимания, нарушением сна. При скрытой форме человек эмоционально их не ощущает.

Но выдает недуг тело, поскольку у пациента часто скачет давление, присутствует мышечная напряженность или головные боли. В таком случае необходима консультация специалиста, заключил психиатр Мещеряков.

Информационное агентство «Informing»

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