Уролог Шеффер заявил, что таблетки от облысения вызывают импотенцию и депрессию

Препарат «Пропеция» от облысения может привести к опасным побочным эффектам, таким как импотенция, суицидальные мысли, депрессия, снижение либидо. По словам врача-уролога Эдварда Шеффера, негативные последствия проявляются у каждого 10-го мужчины.

Как отметил доктор, большинство мужчин сообщают о проблемах с потенцией, а также о серьезных расстройствах психики.

«Продолжительность симптомов варьируется. Некоторые пациенты прекращают прием препарата, и уже через несколько недель после вымывания лекарственного средства из организма они выздоравливают. Однако есть те, у кого симптомы навсегда остались», — сообщил Шеффер.