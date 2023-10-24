Врач-оториноларинголог Литвинов: запущенный насморк может привести к смерти

Запущенный насморк может привести к синуситу - воспалению носовых пазух. Если присоединится бактериальная инфекция, это может закончиться смертью.

По словам врача-оториноларинголога, хирурга, заведующего клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ имени Петровского Алексея Литвинова, гноеродные бактерии из первичного инфекционного очага могут проникнуть к оболочкам мозга и вызвать сепсис крови, воспаления зрительного нерва или оболочек глаз, абсцесс мозга, остеомиелит, менингиты.

Еще одним грозным осложнением из-за запущенного ринита является тромбоз пещеристой пазухи. Происходит закупорка тромботическими массами пещеристой венозной пазухи мозга.

Чтобы не допустить этого, нужно вовремя диагностировать и лечить насморк, особенно нужно быть тревогу, если он не проходит пять дней и более.