Дачникам назвали простой способ, как избавиться от сорняков на участке

Одним из самых действенных средств против сорняков на даче является уксусно-солевой раствор. Рецептом этого средства поделились «Белновости».

Эксперты сообщили, что для приготовления раствора нужно взять 10 литров воды и 2 литра уксуса. К получившейся смеси добавить 350-400 граммов соли, а также 200 миллилитров любого средства для мытья посуды. Смесью нужно опрыскивать сорную траву. Но эта процедура работает лишь в солнечную погоду.

Ранее специалисты посоветовали водкой опрыскивать грядки для борьбы с сорняками. В зависимости от состава раствора можно ускорить рост травы, затем ее прополоть или высушить.