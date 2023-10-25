Диетолог Джервасио назвала специю для быстрого сжигания жира и укрепления иммунитета

Пряности способны оказать благоприятное воздействие на человека. К примеру, кайенский перец не только придает блюду остроту, но помогает сжигать жир и укреплять иммунитет.

По сведениям диетолога Кэтрин Джервасио, такой эффект обусловлен витамином C, который играет немаловажную роль в поддержании иммунитета. Он принимает участие в образовании белых кровяных клеток и защищает от разных недугов. Одна чайная ложка специи содержит от 1 миллиграмма витамина C.

Кроме того, содержащийся в кайенском перце капсаицин имеет противовоспалительные свойства, помогает сопротивляться окислительному стрессу, улучшает обмен веществ и способствует потере лишнего веса.