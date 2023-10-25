Доктор Литвинов заявил, что оксолиновая мазь не спасет от COVID-19

Многие, чтобы защититься от COVID-19, промывают носа и смазывают оксолиновой мазью. Однако, по словам оториноларинголога Алексея Литвинова, это не поможет.

Дело в том, что эти методы не гарантируют защиту от вирусов. Пока человек едет от метро до дома, вирус проникает в организм. Можно промыть нос после возвращения домой, но это не эффективно.

Эксперт добавил, что промывание слизистых помогает при насморке и не борется с бактериями. Лучше тогда применять лекарственные средства. Кроме того, сильный отек пазух снимает гипертонический раствор с высокой концентрацией соли. При легком насморке помогут слабосоленые растворы.