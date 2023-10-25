Сахалинский врач Воронина рассказала о том, как распознать и предотвратить инсульт

Ольга Воронина, заведующая отделом корпоративных программ укрепления общественного здоровья Сахалинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказала о рисках развития инсульта.
Прежде всего, существуют модифицируемые и немодифицируемые риски. Во вторую группу входят пол и возраст человека, а в первую – его образ жизни.
Нужно понимать, что контроль модифицируемых факторов - ключевой в борьбе с инсультами. Проведение медицинских осмотров, здоровый образ жизни, правильное питание, достаточная физическая активность снижают вероятность опасной болезни. К тому же, надо всегда следить за уровнем артериального давления.