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Сахалинский врач Воронина рассказала о том, как распознать и предотвратить инсульт

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Сахалинский врач Воронина рассказала о том, как распознать и предотвратить инсульт
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Ольга Воронина, заведующая отделом корпоративных программ укрепления общественного здоровья Сахалинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказала о рисках развития инсульта.

Прежде всего, существуют модифицируемые и немодифицируемые риски. Во вторую группу входят пол и возраст человека, а в первую – его образ жизни.

Так, риск недуга существенно возрастает, если пациент страдает от ожирения, злоупотребляет алкоголем, курит, ведет малоподвижный образ жизни. Касательно возраста и пола, инсульт чаще диагностируют у мужчин старше 50-55 лет.

Нужно понимать, что контроль модифицируемых факторов - ключевой в борьбе с инсультами. Проведение медицинских осмотров, здоровый образ жизни, правильное питание, достаточная физическая активность снижают вероятность опасной болезни. К тому же, надо всегда следить за уровнем артериального давления.

Информационное агентство «Informing»

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