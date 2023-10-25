Врач Абакумов перечислил «врагов», которые препятствуют усвоению железа в организме

Врач Олег Абакумов рассказал о симптомах, которые говорят о железодефицитной анемии. Среди них - сильная усталость даже после сна, ломкие ногти, шелушение кожи, желание есть мел или глину, шум в ушах, учащенный пульс.

Также специалист подчеркнул, что некоторые вещества и продукты могут мешать усвоению железа. Врач рекомендует включать в свой ежедневный рацион железосодержащие продукты, особенно моллюсков, рыбу, мясо, орехи, гранаты, сухофрукты, горох.

При этом нужно всячески избегать употребления железа с бобовыми, кофе, чаем, молочными продуктами, которые замедяют его усвоение в организме.