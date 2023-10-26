Елена Низова объяснила, как без лекарств можно снизить риск инфаркта и инсульта

Кандидат медицинских наук Елена Низова назвала факторы риска развития сердечно-сосудистых болезней. По словам эксперта, было научно установлено, что 80 % преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

Так, всего 30 минут умеренной деятельности (быстрой ходьбы) 5 дней в неделю положительно влияют на сердце и сосуды. Также стоит снизить потребление насыщенных жиров, сахара, соли.

Здоровье сердца обеспечивают овощи, фрукты, продукты из цельного зерна, постное мясо. Безусловно, необходимо контролировать уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови и отказаться навсегда от сигарет и алкоголя.