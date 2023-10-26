Медик РФ Пылев назвал изжогу одним из симптомов предракового состояния пищевода

По сведениям врача-онколога, кандидата медицинских наук Андрея Пылева, есть симптомы, которые указывают на предраковую болезнь пищевода. Речь идет о пищеводе Барретта. Его выявляют у каждого десятого пациента, который обращается с жалобами на изжогу вследствие гастроэзофагеального рефлюкса.

«Из-за попадания содержимого желудка в нижнюю треть пищевода происходят изменения слизистой. В перспективе они могут привести к злокачественной опухоли», – говорит Пылев.

Врач добавил, что еще одно предраковое состояние ЖКТ - это язвенная болезнь желудка.