Кардиологи: Боль в ногах может свидетельствовать об опасном заболевании

Как сообщает Американская кардиологическая ассоциация, каждый человек, выполняя физические упражнения, либо же во время ходьбы, может испытывать боль в ногах. Зачастую это является вполне нормальным явлением, но бывают случаи, когда боль может стать первым звоночком присутствия опасного заболевания.

Одним из признаком появления боли в ногах может быть заболевание периферических артерий (ЗПА).

Периферические артерии находятся на руках и на руках. Данное заболевание возникает вследствие частичной или полной закупорки артерий. Чаще всего ЗПА диагностируется в артериях ног. Развиваться заболевание может на протяжении нескольких лет, либо же возникнуть внезапно.

Развитию ЗПА способствует затвердевание артерий, которые, в свою очередь, приводят к сужение кровеносных сосудов, снабжающих кровь конечностей человека кислородом, поясняет врач сосудистой медицины университетской больницы Харрингтонского института сердца и сосудов в Кливленде Натали Эванс.

По ее словам, основными факторами-провокаторами возникновения ЗПА являются низкая физическая активность, пожилой возраст, курение, высокий уровень холестерина и артериального давления.

Ранее сообщалось, что быстрая ходьба может способствовать продлению жизни человека.