Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Руководитель регионального сосудистого центра, доктор медицинских наук и профессор Олег Аверков рассказал РГ, как избежать инфаркта.

Самое главное, по словам доктора, это бросить курить. Человек может контролировать давление и сахар, много двигаться и правильно питаться, но если он курит, риск остается крайне высоким. И, напротив, если человек бросил курить, его риск умереть от сосудистых болезней уменьшается.

С алкоголем все не так однозначно. Если речь идет о крепком алкоголе, коньяке, водке, виски, то можно употреблять не более 30-50. Главное, как говорит эксперт, не нарваться на скрытую алкогольную зависимость.

Кроме того, надо обязательно двигаться, но не менее 30 минут в день. Это должна быть физическая нагрузка. Любые физические упражнения, хотя бы приседания и наклоны, но без пропусков. Причем касается это не только здоровых людей, а и пациентов, которые уже перенесли инсульт или инфаркт.