Информинг » Здоровье » Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Image 16+
Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Руководитель регионального сосудистого центра, доктор медицинских наук и профессор Олег Аверков рассказал РГ, как избежать инфаркта.

Самое главное, по словам доктора, это бросить курить. Человек может контролировать давление и сахар, много двигаться и правильно питаться, но если он курит, риск остается крайне высоким. И, напротив, если человек бросил курить, его риск умереть от сосудистых болезней уменьшается.

С алкоголем все не так однозначно. Если речь идет о крепком алкоголе, коньяке, водке, виски, то можно употреблять не более 30-50. Главное, как говорит эксперт, не нарваться на скрытую алкогольную зависимость.

Кроме того, надо обязательно двигаться, но не менее 30 минут в день. Это должна быть физическая нагрузка. Любые физические упражнения, хотя бы приседания и наклоны, но без пропусков. Причем касается это не только здоровых людей, а и пациентов, которые уже перенесли инсульт или инфаркт.

Информационное агентство «Informing»

Дачникам назвали простой способ, как избавиться от сорняков на участке

Дачникам назвали простой способ, как избавиться от сорняков на участке

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Сегодня, 07:30

Врач Глейзер заявила, что одеяла с подогревом несут опасность для здоровья

Вчера, 20:59

Врач Волкова рассказала, какие продукты помогут похудеть

Вчера, 20:38

Кардиологи: Боль в ногах может свидетельствовать об опасном заболевании

Вчера, 13:58

Профессор РФ Лиознов заявил, что миру грозит новая пандемия

Вчера, 11:47

Медик РФ Пылев назвал изжогу одним из симптомов предракового состояния пищевода

26-10-2023, 20:10

Елена Низова объяснила, как без лекарств можно снизить риск инфаркта и инсульта

26-10-2023, 20:02

Ученые: чёрный чай уменьшает риски сахарного диабета в 2 раза

26-10-2023, 09:03

Диетолог Джервасио назвала специю для быстрого сжигания жира и укрепления иммунитета

25-10-2023, 20:13

Дачникам назвали простой способ, как избавиться от сорняков на участке

25-10-2023, 20:06

Врач Абакумов перечислил «врагов», которые препятствуют усвоению железа в организме

25-10-2023, 18:50

Сахалинский врач Воронина рассказала о том, как распознать и предотвратить инсульт

25-10-2023, 10:02

Доктор Литвинов заявил, что оксолиновая мазь не спасет от COVID-19

25-10-2023, 09:00

Уролог Шеффер заявил, что таблетки от облысения вызывают импотенцию и депрессию

24-10-2023, 19:37

Диетолог и нутрициолог Писарева назвала продукты, от которых нужно отказаться худеющим

24-10-2023, 17:13

Психиатр Мещеряков: Скрытые тревожные расстройства встречаются у 10% людей

24-10-2023, 12:24

Доктор Шишонин назвал худшую еду для сосудов: гречка и мед

24-10-2023, 12:22

Врач-оториноларинголог Литвинов: запущенный насморк может привести к смерти

24-10-2023, 10:02

Зачем мясо в рационе детей: диетолог раскрывает важность белковой пищи

23-10-2023, 23:17

Учёные Китая назвали самый доступный и эффективный тренажер против инфаркта

23-10-2023, 21:49

Новости партнеров
2023
ru-RU