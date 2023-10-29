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Врач Юрий Потешкин рассказал, как побороть постоянную зависимость от еды

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Врач Юрий Потешкин рассказал, как побороть постоянную зависимость от еды
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Побороть постоянную зависимость от еды можно и как это сделать при помощи правильного питания рассказал кандидат медицинских наук Юрий Потешкин в беседе с порталом aif.ru.

Включить в рацион побольше овощей

Во-первых, по словам врача, стоит начать употреблять больше клетчатки, чтобы кормить полезные бактерии микробиоты. Для этого стоит в рацион включить побольше овощей и есть их в качестве перекуса, в результате чего организм сможет вырабатывать пептиды, которые и помогут сохранять как можно дольше ощущение сытости.

Вторым, и важным моментом, Потешкин называет полный отказ от сахаров. Стоит исключить употребление газированных напитков, соков, меда и различных сладостей.

Кроме того, тем кто хочет побороть зависимость от еды, врач рекомендует побольше времени уделять физическим упражнениям, полноценному сну и обязательно употреблять витамин D.

Информационное агентство «Informing»

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