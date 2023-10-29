Названы шесть постных продуктов с минимальным содержанием жиров

Улучшить метаболизм и стать стройнее можно многими способами и один из них — добавить в рацион правильные белки.

Диетолог Джесси Федер назвала шесть лучших постных белка, которые помогут привести тело в порядок. В данный список вошли рыба, индейка, курица, тофу, бобовые и греческий йогурт.

Данные продукты содержат в своем составе мало жиров и много аминокислот, благодаря которым ускоряется метаболизм и снижается вес, а также на длительное время дают ощущение сытости.

«Курица и рыба с белым мясом, а также грудка индейки содержат очень много белка и мало жиров. Это позволяет длительное время поддерживать ощущение сытости и контролировать потребление калорий. Также данные продукты помогут нарастить мышечную массу и будут поддерживать ее в тонусе», — пояснила диетолог Федер.

Для улучшения обмена веществ, диетолог рекомендует употреблять греческий йогурт, который максимально полезен для ЖКТ.

«Греческий йогурт содержит мало жиров и лактозы, но полон белка и полезных для желудка пробиотиков. Йогурт дает ощущение сытости на длительное время, способен уменьшить воспалительный процесс, из-за чего ускоряется обмен веществ и человек начинает приобретать стройные формы», — пояснила специалист.

Эксперт советует ежедневно употреблять на завтрак, обед или ужин курицу, грудку индейки или рыбу, а вот греческий йогурт лучше употреблять с утра. К нему можно добавить свежие ягоды или же использовать вместо таких жирных продуктов, как сливки, сметана или молоко.