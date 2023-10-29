Исследователи раскрыли, как защитить от инсульта большее число людей

Мобильные отделения неотложной помощи со специальным оборудованием для компьютерной томографии и препаратами для разрушения тромбов позволят предупредить еще большее количество инсультов и повысят выживаемость пациентов. К таким выводам пришли сотрудники Медицинского колледжа Вейла Корнелла.

Они проанализировали данные 109 пациентов с 2014 по 2020 годы с подозрением на инсульт. 644 пациента получали лекарства для растворения тромбов в мобильном отделении, 365 — в медицинских учреждениях.

Выяснилось, что при обращении в мобильное отделение они получали медпомощь на 37 минут быстрее, поэтому исход у этих людей был более благополучный, чем во второй группе.